مدبولي يوجه بإعداد تقارير عن جهود المحافظات للتعامل مع التعديات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد المحافظين لتقرير حول موقف التعامل مع التعديات على الأراضي في الفترة الماضية، وما تم من جهود في هذا الملف المهم.

وناقش رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تطورات ملف التعديات على الأراضي الزراعية من واقع منظومة المتغيرات المكانية.

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتابع تقاريرها بصورة دورية، موجها في هذا الإطار بإرسال تقرير دوري له شخصيا يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة، حيث سيتابع بنفسه معدلات الاستجابة لهذه الشكاوى.