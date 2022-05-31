وظائف خالية بمرتبات عالية من الشباب والرياضة في جميع التخصصات.. الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حاجتها لعدد من الوظائف الخالية لراغبي العمل في التخصصات والمجالات المختلفة، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والإدارة العامة للمشروعات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

وظائف شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة

أعلنت شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- كاشير.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في أكتوبر ومدينة نصر والعبور وقها.

- لا يشترط أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة سابقة.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي.

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

المميزات والحقوق

- عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص للموظف والعائلة.

- تعطي الشركة للعاملين إجازات سنوية بالإضافة إلى يوم إجازة اسبوعيا.

- وسائل انتقال.

- أرباح سنوية.

- مسار وظيفي للترقي.

وظائف مصرألامار «دانكن دونتس - دومينوز بيتزا»

أعلنت شركة مصر ألامار عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- عضو فريق عمل.

2- باريستا.

الشروط المطلوبة

-أماكن العمل تكون في التجمع الخامس ومدينه نصر ومصر الجديدة والرحاب والعبور والشروق والمقطم ومدينتي والمعادي وأكتوبر.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط.

- أن يكون لديه خبرة من 0 إلى 5 سنوات.

- أن يكون سن المتقدم للوظائف يتراوح من 18 إلى 30 عاما.

- متوسط في اللغة الإنجليزية.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين راتب حسب الخبرة.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات يومية.

- إجازة يوم في الأسبوع.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعيه وطبية.

- يوجد ببعض الأماكن بدل انتقال.