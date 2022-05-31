3 وظائف شاغرة في التجاري وفا بنك.. الشروط والتقديم

كشف التجاري وفا بنك عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة عبر موقعة الرسمي على شبكة الإنترنت، منوهة لعدد من الشروط التي يجب توافرها فضلا عن عدد المهام التي يجب على المتقدم للوظيفة القيام بها، وترصدها «الوطن» في التقرير التالي على أن يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للبنك.

وظيفة مسؤول أول لعمليات مخاطر وأمن تكنولوجيا المعلومات

- خبرة في أنظمة تشغيل مختلفة: خوادم Windows Enterprise و AIX وUNIX وLinux وخوادم Windows Security والعملاء.

- الدليل النشط، إدارات الخوادم، المحاكاة الافتراضية، معرفة بروتوكولات الشبكات والشبكات.

- تقييم المخاطر ومراقبتها.

- شهادات موردي التكنولوجيا ذات الصلة (Cisco وSymantec وPaloAlto وFortiGate وIBM ... إلخ) وNGFW - معرفة الجيل التالي من جدار الحماية وأنظمة اكتشاف التطفل - أنظمة منع الاختراق وأنظمة منع التطفل - IPS وحماية البرامج الضارة - AMP، منع فقدان البيانات - DLP والمعلومات الأمنية وإدارة الأحداث - SIEM.

- كما تتطلب الوظيفة معرفة قوية بتطبيقات خادم العميل وتطبيقات الويب متعددة المستويات وقواعد بيانات SQL وOracle العلائقية وجدران الحماية وشبكات VPN ومنتجات مكافحة البرامج الضارة للمؤسسات والمصادقة الثنائية - 2FA & OTP.

- معرفة قوية بتطبيقات خادم العميل وتطبيقات الويب متعددة المستويات وقواعد البيانات العلائقية وجدران الحماية وشبكات VPN ومنتجات أمان مكافحة البرامج الضارة للمؤسسات.

- Experience تكامل الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية والتصميم والهندسة المعمارية.

- معرفة قوية بمنتجات الأمن «SEPM ،PGP،VA ،DLP ،AD،SCOM SCCM، WSUS».

- القدرة على التواصل لفظيا بطريقة كفؤة وفعالة.

- القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية في مشاريع متعددة بالإضافة إلى القدرة على التحدث بشكل فعال مع جميع مستويات الموظفين.

وظيفة ضابط أول اكتتاب الائتمان

- معرفة وافية بمنتجات إقراض القطاع الشخصي.

- معرفة جيدة بمنتجات مبيعات القطاع الشخصي.

- الوعي بمعايير خدمة العملاء بالبنك.

- معرفة جيدة بسياسة مخاطر الائتمان الشخصية وقطاع الأعمال.

- فهم جيد لسياسات الإقراض للبنك ومبادئه وإجراءاته.

- معرفة جيدة بمعايير الإقراض للبنك في القطاعات الشخصية والمنتجات والخدمات ذات الصلة.

وظيفة قائد فريق الشكاوى

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتواصل، مع قدرة قوية على التأثير.

- القدرة على إنشاء وتفعيل رؤى قابلة للتنفيذ في توصيات الأعمال.

- سجل في التخطيط والمهارات التنظيمية.

- مهارات الاتصال والعرض والتيسير الممتازة ضرورية.

- مهارات التدريب خاصة في تقديم التغذية الراجعة ومشاركة المعرفة بالمنتج.

- معرفة قوية بالمنتجات والخدمات والنظام والسياسات.

- فهم جيد لتقنيات العمل والعمليات.