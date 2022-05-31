«المنشآت السياحية»: 70% نسبة إشغال المطاعم خلال مايو رغم رفع الأسعار

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن متوسط نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر مايو الجاري تراوحت ما بين 65 إلى 70%، لافتا إلى أن تلك النسبة جيدة للغاية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأشار «منصور» إلى أن الشهر الجاري شهد إقبالا جيدا من السياح العرب والمصريين على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية، لاسيما في إجازات عيد الفطر المبارك.

زيادة نسب الإشغالات خلال يوليو

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن ترتفع نسب إشغالات المطاعم السياحية بداية من شهر يوليو المقبل، لاسيما مع الإقبال المتوقع من السياح العرب خلال تلك الفترة، خاصة مع انتهاء العام الدراسي في عدد من الدول العربية، لاسيما الخليجية منها، مشيرا إلى أن مؤشرات الحجز الحالية تؤكد أن نسب الإشغال بالمطاعم ستتخطى نسبة 90% خلال الصيف، وقد تصل إلى 100% خلال إجازات عيد الأضحى التي تحل بعد نحو 40 يوما.

أسعار الوجبات بالمطاعم السياحية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية إلى أن الارتفاعات التي حدثت في أسعار الخامات والمواد الغذائية والمشروبات دفعت العديد من المطاعم لرفع أسعار وجباتها بنسب تتراوح من 10 حتى 35%، موضحا أن بعض المطاعم لم ترفع أسعار الوجبات بها واكتفت فقط برفع مقابل الخدمة المقدمة للرواد.

وأوضح أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد زيادة مطردة في نسب إشغال المطاعم السياحية، لاسيما الموجودة في القاهرة الكبرى، كما سترتفع نسب الإقبال خلال الصيف بالمدن الشاطئية بسبب سفر العديد من الأسر لقضاء إجازات الصيف بالمدن الساحلية.

وكان محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن إجازات نهاية العام الدراسي بالعديد من الدول العربية، والتي ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة، سترفع نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المصرية، خاصة الموجودة بمحافظة القاهرة الكبرى.