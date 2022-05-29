المنشآت السياحية: كافة مطاعم شرم الشيخ ستتحول إلى «صديقة للبيئة» في يوليو

دعا عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بالعمل على سرعة تنفيذ قرار وزير السياحة والآثار رقم 18 لسنة 2022 والخاص بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية فى مدينة شرم الشيخ «كمرحلة أولى» بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق إشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

آخر موعد للتحول نحو السياحة الخضراء 24 يوليو المقبل

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة تنفيذ المنشآت والمطاعم السياحية بشرم الشيخ ما جاء بالقرار الوزارة قبل إنتهاء المهلة المحددة بالقرار فى 24 يوليو 2022 ، حيث حدد القرار مهلة 6 شهور تبدأ من 24 يناير 2022.

شرم الشيخ تستضيف مؤتمر المناخ نهاية العام الجارى

وأشار المصرى إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار إستعدادات قطاع السياحة لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر2022، والتى تتضمن تحويل وسائل النقل السياحي داخل المدينة إلى مركبات تعمل بالطاقة النظيفة الصديقة للبيئة سواء الكهرباء أو الغاز ، والعمل على تطبيق المنشآت الفندقية والسياحية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ـوتحويل المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ إلى منشآت صديقة للبيئة تحصل على شهادة العلامة الخضراء من جهة دولية أو محلية معتمدة.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية ، أن رغبة قطاع السياحة في تطبيق مفاهيم السياحة المستدامة بعد أن أصبح عنصرا رئيسيا في المنافسة في أسواق السياحة العالمية، مطالباً بأهمية دعم ملف السياحة الخضراء والتحول الأخضر في القطاع السياحى، ولفت إلى أهمية مواكبة هذا النهج العالمي للحفاظ على البيئة، فضلاً عن أن السياحة الخضراء تثري العمل وترفع من الدخل السياحي.

يشار إلى ان وزارة السياحة والأثار منحت مهلة فبراير الماضى لكافة المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ للحصول على إحدى الشهادات المحلية والدولية بأنها تطبق إشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة.