المنشآت السياحية: المطاعم رفعت أسعارها 20% بداية من عيد الفطر

قال محمد فتحي، عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن غالبية المطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية رفعت أسعارها بداية من عيد الفطر المبارك بنحو 20% وذلك بعد الارتفاعات المتتالية بأسعار الخامات والمواد الغذائية والمشروبات وغيرها من المكونات التي تدخل ضمن تكلفة البرنامج السياحي، موضحا أن المنشآت السياحية اعتمدت الأسعار الجديدة من وزارة السياحة والآثار.

ارتفاع الأسعار لم يؤثر كثيرا على المطاعم السياحية

وأضاف فتحي، لـ«الوطن»، أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر كثيرا في نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية، مشيرا إلى أن حجم الزيادة السعرية التي طبقتها المنشآت السياحية أقل بكثير من الزيادات التي طرأت على أسعار مستلزمات إنتاج الوجبات الغذائية، موضحا ان الرواد تقبلوا تلك الأسعار، خاصة أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية يعاني منها العالم كله في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن متوسط نسب الإشغال حاليا بالمنشآت السياحية والمطاعم ومسارح المنوعات (الملاهى الليلية) وصالات الديسكو تتراوح ما بين 60 إلى 65%، لافتا إلى أن نسب الإشغال وصلت خلال إجازات عيد الفطر المبارك إلى أكثر من 85%، موضحا أن الموسم الصيفي سيشهد زيادة في نسب إقبال المواطنين المصريين والسياح العرب والأجانب على تناول الطعام والمشروبات بالمنشآت السياحية.

وأوضح أن مواعيد إغلاق مسارح المنوعات (الملاهي الليلية) خلال الموسم الصيفي الحالي تكون في الساعة الـ 3 صباحا، فيما أصبحت مواعيد إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية في الـ 1 صباحا مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفي أيام الإجازات الرسمية.

رفض طلب الغرفة لتعديل مواعيد عمل المطاعم خلال الصيف

وكان علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنه تم رفض الطلب الذي تقدمت به الغرفة لوزارة السياحة والآثار لتعديل مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية خلال الموسم السياحي الصيفي.