المنشآت السياحية: نسب إشغال المطاعم خلال عيد الأضحى ستصل إلى 95%

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية والسياحية بالقاهرة الكبرى ستتجاوز الـ90% خلال إجازات عيد الأضحى المبارك؛ وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية للسياح العرب، لافتا إلى أن تلك النسب ربما تستمر حتى نهاية فصل الصيف أواخر شهر سبتمبر المقبل؛ إذا ما سارت الأمور في مسارها الطبيعي.

أعداد كبيرة من السياح العرب ستزور مصر خلال الصيف

وأضاف «فتحي»، لـ«الوطن»، أن إجازات نهاية العام الدراسي بالعديد من الدول العربية؛ تحل خلال الصيف خاصة بدول الخليج؛ وهو ما يرفع من نسب الإشغال بفنادق ومطاعم القاهرة الكبرى بداية من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن مؤشرات الحجوزات تؤكد وجود زيادات فى أعداد السياح السعوديين الوافدين إلى مصر خلال الشهور المقبلة، موضحا أن العاصمة المصرية القاهرة تعتبر واحدة من أهم المدن التي يفضل السياح العرب زيارتها.

السعوديون والليبيون كانوا الأكثر زيارة لمصر خلال عيد الفطر

وأشار «فتحي» إلى أن السياح العرب الذين تواجدوا بمصر خلال إجازات عيد الفطر المبارك، ساهموا فى زيادة نسب الإشغال بالمنشآت والمطاعم السياحية لاسيما السعوديين والليبيين الذين كانوا الأكثر تواجدًا عربيا بمصر خلال تلك الفترة، موضحا أن المطاعم تأمل فى زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من بعض الدول العربية الأخرى خلال الشهور المقبلة، خاصة الوافدين من الكويت والإمارات والبحرين، إضافة إلى دول شمال أفريقيا بعد أن تم حل أزمة التأشيرات التي كانت أحد العوائق أمام قدومهم لمصر بأعداد كبيرة.

وكان عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه بالرغم من عدم وجود سعر موحد للوجبات بالمطاعم والمنشآت السياحية إلا أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من مواطنين بخصوص وجود زيادات كبيرة في أسعار الوجبات المقدمة بالمطاعم، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الخامات والمواد الغذائية والمشروبات.