شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع أسعار الفائدة.. تبدأ من 1000 جنيه

شهد القطاع المصرفي حالة من الانتعاش والتساؤلات، خلال الـ24 ساعة الماضية، خصوصًا بعد الإعلان عن إيقاف إصدار شهادات الـ18% من اليوم، وهي من ضمن شهادات البنك الأهلي المصري، والتي طُرحت لأكثر من شهرين في محاولة لامتصاص التضخم المالي، وجذب أكبر عدد من العملاء بعد قيام لجنة السياسة النقدية برفع قيمة سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، والتي رُفعت 3% خلال الفترة الماضية على مرحتلين، الأولى رفعها 1% كانت في اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري، والمرة الثانية رفعت 2%.

شهادات البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري عن شهادات الـ14%، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، حيث يبلغ سعر العائد على شهادات البنك الأهلي المصري 14%، بينما تصل مدة استحقاقها نحو 3 سنوات، وتبدأ بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها؛ لتصل إلى مليون جنيه.

وقال البنك الأهلي المصري، في بيانه الذي نُشر أمس، إنّ شهادات البنك الأهلي المصري يستفيد منها العملاء الحاليون والجدد، موضحا أن شهادة الـ14% يستفيد منها العملاء الحاليون، إضافة إلى العملاء الجدد ممن يرغبون في الشراء وتُصرف شهريًا.

وأوضح البنك الأهلي، أنه يمكن للعميل تجديد شهادات البنك الأهلي المصري القائمة في حال انتهاء صلاحيتها إلى مدد جديدة، والاستفادة من سعر الفائدة الجديد.

رفع سعر الفائدة

يذكر أن لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع إلى 11.25% من 9.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض إلى 12.25% من 10.25%، خلال الأسابيع الماضية، بعدما رفعها بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم 21 مارس الماضي 2022.

أزمة تضخم عالمية

وفي الوقت نفسه، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات التضخم قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الشهر الماضي، وذكر أنّ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 129 نقطة لشهر أبريل، مسجلًا بذلك نموًا بنحو 3.7% عن شهر مارس الماضي، بينما سجل معدل التضـخم السنوي في أبريل 14.9% مقابل 4.4% للشهر نفسه.