اتفاقية بين «الأطباء العرب» و«العربية لتطوير الصيادلة» لدعم التعاون

وقّع اتحاد الأطباء العرب، ممثلا في الدكتور أسامة رسلان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، ومثّلها الدكتور سامر الرفاعي رئيس الجمعية، وذلك بمقر الأمانة العامة للإتحاد بالقاهرة.

وشهد حفل التوقيع حضور كل من ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، وعدد من ممثلي الاتحادات والنقابات المهنية، والروابط الطبية، والشخصيات العامة.

رفع كفاءة المنظومة الصحية

وقال الدكتور أسامة رسلان، في كلمته خلال حفل التوقيع، إن الاتحاد حريص على التعاون مع كل الهيئات المعنية في العالم العربي؛ للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحیة في الوطن العربي.

وأكد «رسلان»، حرص الاتحاد الشديد على أداء مهامه بالعمل في رعاية المريض العربي، والارتقاء بمستوى الممارسة المهنية ومستوى الطبيب العربي، جنبا إلى جنب مع الأدوار الإغاثية والإنسانية.

وأعرب «رسلان» عن أمنيته أن تطبق اتفاقية التعاون بين اتحاد الأطباء العرب والجمعية العربية لتطوير الصيادلة، على أرض الواقع قريبا.

ونبه إلى أن الاتحاد يحمل خبرة كبيرة فى مسألة التعليم والتدريب، من خلال المعهد العربي للتنمية المستدامة الذى يعطي أكثر من 20 دبلوما مهنيا.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ومن جهته، قال الدكتور سامر الرفاعي رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، إن الجمعية تحرص على مواكبة متغيرات المنظومة الصحية؛ لأنه ما لم نواكب المتغيرات سنتخلف عن ركب التقدم، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف «الرفاعي»، خلال كلمته، أن الجمعية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الأهداف المتعلقة بالصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الجيد وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتابع: «لتحقيق أهدافها اتجهت الجمعية لعمل تعاون مع هيئات ومنظمات لها باع وقوة فى تطوير المنظومة الصحية، مثل اتحاد المستشفيات العربية والهيئة العربية لمكافحة التزييف والتزوير، واليوم مع اتحاد الأطباء العرب».