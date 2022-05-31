باحثة في الآثار القبطية تكشف جوانب من كواليس رحلة العائلة المقدسة لمصر

كشفت ماري يوحنا، باحثة في الآثار المصرية والقبطية، أن السيد المسيح وُلد في دولة فلسطين بمنطقة بيت لحم، وعند ولادته علِم بعض المجوس الذين كانوا متواجدين في تلك الفترة أن المسيح وُلد ليكون ملكا، وأرادوا تقديم الهدايا له، ثم مرّوا على الملك هيردوس في ذلك الوقت، ورفضوا تقديم الهدايا له، موضحين أنهم سيقدمون تلك الهدايا للمسيح بدلا منه، فخشي هيردوس من أن يُنافسه هذا الطفل الصغير على الحكم عندما يكبر.

الملك هيردوس أصدر قرارًا بقتل كل أطفال منطقة بيت لحم

وأضافت «يوحنا»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الملك هيردوس أصدر قرارًا بقتل كل أطفال منطقة بيت لحم من سن يوم وحتى سنتين، كي لا ينافسه أحد في الحكم، فُطلب من السيدة مريم الهروب وهي والطفل إلى مصر، كون هيردوس يريد الهلاك للطفل، وبالفعل سافرت السيدة العذراء والسيد المسيح وسلومة ابن خالة السيدة والتي كانت تعمل داية إلى مصر باستخدام «حمار».

مصر تُعد الدولة الوحيدة التي لها عيد لدخول العائلة المقدسة مصر

وأشارت إلى أنهم تمكنوا من دخول أرض سيناء المصرية عن طريق الحدود الشمالية الشرقية، يوم 1 يونيو، لذلك تحتفل الكنيسة دائمًا بهذا اليوم، إذ أن مصر تُعد الدولة الوحيدة التي لها عيد لدخول العائلة المقدسة مصر، لكن اختلفت الآراء عن الفترة التي ظلت فيها مريم في مصر، فيقال عامين ورأي آخر 3 سنوات، وهناك آراء 3 سنوات ونصف، بينما توجد جامعة ألمانية لديها بردية باللغة القبطية توضح أن السيدة مريم ظلت في مصر 3 سنوات و11 شهرا.

العذراء وصفت مصر بأنها مليئة بالخير والبركة

وأوضحت أن العذراء وصفت مصر وقتها بأنها مليئة بالخير والبركة، وانتقلت العائلة المقدسة إلى منطقة البدرشين في مصر، وكانت العائلة كانت تتكون من رجل مُسن والسيدة مريم والطفل والحمار، وخلال سيرهم في الطريق ظهر لهم قاطع طريق، كان زنجيًا أي أسود اللون، وقام بدفع الرجل المسن وأراد شق ثياب السيدة مريم، لكنها قامت بحماية جسدها بالطفل، ودعت عليه بأن يتوقف نمو عقله ويده، وفي نفس اللحظة أصيب الرجل الزنجي بـ«هوسة» وبكاء شديد.