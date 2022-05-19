البابا تواضروس: الشرق الأوسط يواجه غزوا ضد مبادئه وتقاليده

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك تحديات متنوعة تواجه الكنيسة، من أهمها التحديات الاقتصادية، وفاقمتها الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على إنتاج الحبوب في العالم، لكن يوجد أيضا تحديات أخلاقية، وهناك غزو ضد المبادئ والتقاليد التي عاشتها منطقة الشرق الأوسط.

أعداد المسيحيين تتناقص في الشرق الأوسط

أضاف البابا تواضروس الثاني، خلال لقاء خاص بثته صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر موقع «فيسبوك»، اليوم، أن المسيحية لها جذور في الشرق الأوسط، فضلا عن أن السيد المسيح ولد في منطقة الشرق الأوسط، لكن أيضا المسيحية بتاريخها القديم، وفي زمن السيد المسيح، والتاريخ المعاصر لها جذور قوية في المنطقة.

وتابع: «من أهم التحديات غير الاقتصادية والأخلاقية أيضا تحديات الهجرة، فتناقص أعداد المسيحيين تحت ظروف كثيرة مثل صراعات وحروب أو إرهاب وعنف، وأنهم يتركوا منطقة الشرق الأوسط به اختلال بطبيعة السكان الموجودين، وتفريغ المسيحيين من الشرق الأوسط، فيه خطورة بالغة سواء على المكان أو للدول التي يذهب إليها الناس».

وواصل: «ويوجد تحديات أخرى مثل الإرهاب والعنف وعدم استقرار المجتمعات، ومشكلة الربيع العربي التي ظهرت منذ 10 سنوات واتضح أنه لم يكن ربيعا أو عربيا وأثر على العديد من الدول وما زالت هناك دولا تعاني بسببه».

السوشيال ميديا تسبب نوع من الإدمان والانحطاط الأخلاقي

ولفت إلى أن التحدي التكنولوجي نوع جديد من التحديات، والجمعية الأخيرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في 2016 وبالتالي كان من المفترض أن تعقد الجمعية التالية لها في 2020 ولكن بسبب كورونا جرى تأجيلها، ولكن الشيء الجيد أنه جرى الاعتماد على التكنولوجيا في التواصل، هذا الجانب الإيجابي لكن السلبي ما تنشره الميديا بصفة عامة والتي تسببت في نوع من الإدمان والانحطاط الأخلاقي والممارسات غير الطاهرة.