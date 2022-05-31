تشييع جثامين الأطفال الثلاثة ضحايا والدتهم في مشهد مهيب بالدقهلية

شيع أهالي قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جثامين الأطفال الأشقاء الثلاثة، ضحايا الحادث المأساوي على يد والدتهم التي تخلصت منهم ذبحًا ومحاولة انتحارها أسفل جرار زراعي، وذلك بعد وصول الأب من المملكة العربية السعودية، والذي سافر للعمل بها كمعلم منذ 6 أشهر والذي طالب الأهالي بالدعاء لزوجته بالشفاء والمغفرة عما ارتكبته.

دفن الضحايا في مقابر الأسرة

ووصلت الجثامين في سيارة إسعاف من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وأدى الأهالي صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية، إلى أن جرى تشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وفور وصول الجثامين للمسجد أمسك الأب بمكبر الصوت، طالبًا من الحاضرين الدعاء لزوجته بالشفاء والرحمة والمغفرة عما ارتكبته.

أقوال والد الضحايا

وكانت نيابة منية النصر تحت إشراف المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، استمعت لأقوال الأب فور وصوله والذي أكد عدم وجود أي مشكلات مع زوجته، وأنه فوجئ بنبأ وفاة أطفاله.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بالتصريح بدفن الجثامين الثلاثة عقب انتهاء الأطباء الشرعيين من تشريح جثامين الأطفال «أحمد» 10أعوام، و«أنس»، 5 أعوام، و«سميه»، شهرين، والذي تبين وجود جروح ذبحية ممتدة من أسفل الأذن اليسرى وحتى النهاية الإنسية لعظمة الترقوة اليمنى بالرقبة، ناتجة عن استخدام آلة حاده سكين.

وجرى نقل الأم القاتلة الرعاية الصحية بمستشفى المنصورة الدولي، وجرى وضعها داخل العناية المركزة رغم استقرار حالتها، وينتظر أعضاء النيابة العامة تحسن حالتها لبدء التحقيق معها واستجوابها.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمكان الحادث على رسالة مكتوبة بخط يد الأم المتهمة بقتل أبناءها تعترف فيها بإرتكابها للواقعة وبحهم داخل منزلها.

وتضمن نص الرسالة: «وديت ولادك الجنة يا محمد، وأنت كمان هتروح الجنة معاهم لأنك مقصرتش معانا في أي حاجة أنا اللي قصرت معاهم، وبالذات أحمد فكان لازم أوديه الجنة، لأن ذنبه في رقبتي لا علمتة الكلام ولا الحياة والتعليم وأخواته معاه في الجنة ويا بختك بالجنة، أما أنا فادعيلي، أنا كنت بتعذب في الدنيا ومش قادرة أعيش سامحني، وربنا يكرمك باللي تستاهلك ويعوض عليك بولاد أحسن من ولادي».

وعثرت جدة الأطفال -والدة الأب- على جثث الأطفال مذبوحين داخل شقة في منزل عائلة الأب «محمد .أ»، الذي تبين أنه مقيم بالسعودية للعمل هناك، وسافر منذ 6 أشهر، ولاحقا جرى العثور على الأم فى حالة صحية حرجة، ومصابة قرب ترعة بالقرية تبعد عن المنزل حوالى 400 متر.

إخطار لمديرية أمن الدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بقيام سيدة بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، ونقلها لمستشفى منية النصر ولسوء حالتها جرى تحويلها لمستشفى المنصورة التخصصي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة النصر، وبالفحص تبين أن المصابة تدعى «حنان م. ا»، 30 عامًا، خريجة كلية تربية قسم لغة عربية، متزوجة من «محمد .أ.م»، 33 عامًا، يعمل مدرسًا بالمملكة العربية السعودية.

وتبين أن السيدة تقطن بمنطقة المكبس بقرية ميت تمامة، وفور التواصل مع أهليتها، أبلغت والدة زوجها القوة الأمنية بعثورها على جثث أبناء نجلها الثلاثة مذبوحين داخل المنزل، وهم: «أحمد»، 10 أعوام، و«أنس» 5 أعوام، و«سمية» وهي الصغرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة، وكلف مدير المباحث الجنائية فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر لكشف تفاصيل وغموض الحادث.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول منزل الضحايا، ووصل فريق من الطب الشرعى والأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، وتبين أن مسرح الجريمة عبارة عن شقة مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، ولها 3 منافذ على الشارع عبارة عن شرفات ونوافذ، وتبين سلامة كافة منافذ الشقة ومخارجها، ولم يتم العثور على آثار عنف على الأبواب أو النوافذ، كما لم يتم مشاهد آثار بعثرة في محتويات الشقة، ما يبعد احتمال القتل بغرض السرقة.