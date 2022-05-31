«101 عزل» ترصد بطولات «الجيش الأبيض» على متروبول الخميس

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، بعد غد الخميس، العرض المسرحي الجديد «101 عزل»، من إنتاج فرقة مسرح التجوال بالبيت الفني للمسرح، على مسرح متروبول بالعتبة، في تمام السابعة مساء.

محمد الشرقاوي مدير الفرقة

قال الفنان محمد الشرقاوي مدير الفرقة، في بيان، إن العرض أول إنتاج للفرقة منذ تحولها من شعبة إلى فرقة، العرض يتناول بطولات الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض وفرق عمل المستشفيات خلال الفترة الماضية، وكيف نجو بالوطن من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم؟

تفاصيل مسرحية 101 عزل

«101 عزل» من تأليف علي عبد القوي الغلبان، تمثيل عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل، مكياج اسلام عباس، إخراج محمد درويش.