ترحيل حسن راتب وعلاء حسانين لسجن وادي النطرون و16 متهما في قضية الآثار الكبرى

رحلت الأجهزة الأمنية، أمس الإثنين، 18 متهمًا بقضية «الآثار الكبرى»، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، وكان على رأس المتهمين رجل الأعمال حسن راتب، عاطف عبدالحميد، أحمد عبدالرؤوف، أسامة علي إسحاق حليم، ميلاد حليم، عبدالعظيم عبدالدايم، شعبان مرسي، محمود رفعت، محمود عبد الفتاح، محمد عبدالرحيم، أحمد صبري، أحمد علي، أشرف صلاح، محمد السيد، رمضان إبراهيم، وأحمد عبدالعظيم من سجن 15 مايو إلى سجن وادي النطرون الجديد لقضاء مدة الحكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

ومن المقرر ترحيل باقي المتهمين في قضية الآثار الكبرى، وعلى رأسهم المتهم علاء محمد حسانين، أكمل ربيع معوض، عز الدين محمد حسانين، محمد كامل ناجح حسانين، وناجح حسانين، صباح غد الخميس، إلى سجن وادي النطرون الجديد لقضاء مدة عقوبتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم من تهم الاتجار في الآثار.

السجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات على المتهمين

وعاقبت الدائرة التاسعة جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، في 21 أبريل الماضي، المتهمين بالسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات لإدانتهم بالاتجار في الآثار في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى».

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب، ومحمد شريف، وأمانة سر محمد عبدالعزيز وحمدى درويش.

إخفاء آثار بقصد التهريب

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في 12 ديسمبر من العام الماضي 2021، أمرا بإحالة المتهمين رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.