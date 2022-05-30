رئيس وزراء فلسطين: 3 آلاف شرطي و40 ألف مستوطن لرفع علم إسرائيل بالقدس

في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم، تناول رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في حديثه ما جرى أمس في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، واصفًا إياه بالتحول الكبير والخطير في حلقة الصراع مع الاحتلال، بحاجة إلى وقفة جدية ومراجعة حقيقية للمتغيرات التي تجري أمام العالم.

وتابع «أشتية» في كلمته بجلسة الحكومة، أن «تل أبيب» تجاوزت كل الخطوط الحمراء والخطوط الدولية والاتفاقيات من خلال عدوانها المتكرر على الأقصى والقدس ومحاولتها فرض واقع يناقض «الستاتيكو» التاريخي للقدس الشريف.

3 آلاف شرطي و40 ألف مستوطن

وأشار «أشتية» إلى أنَّ إسرائيل استخدمت أكثر من 3 آلاف شرطي وجندي وحوالي 40 ألف مستوطن، لترفع علما في شوارع القدس المُحتلة، مضيفًا: «إسرائيل لم تستطع كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض السيادة عليه وإخضاعه»، مشددا على أنَّ الأهالي في القدس المُحتلة سيفشلون سياسة الأمر الواقع الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه.

وقال إنَّ القدس عاصمة فلسطين «وأهلها هم أهلنا، وهم من لحمنا ودمنا، وطهارة القدس من طهارة الأنبياء، ومن طهارة أرض فلسطين، إن ساعة العرب يجب أن تضبط بتوقيت القدس فهي أولى القبلتين»، مضيفًا أنَّ الإجراءات الإسرائيلية واجتياحات الأقصى والصلاة فيه، ورفع العلم في رحابه، يتطلب وقفة شجاعة ويتطلب من الشعب الفلسطيني البطل حماية مقدساته وأرضه ووطنه من الاحتلال.

وقفة جدية

ولفت إلى أنَّ ما يحدث يتطلب أيضًا من أمتنا العربية وقفة جدية ومراجعة حقيقية لطبيعة الصراع في فلسطين وعلى فلسطين، ويتطلب من العالم أجمع وقف الانتهاكات وتوفير الحماية للأرض والإنسان والمقدسات، مشيرًا إلى أنَّ بيانات الإدانة لا تكفي، وعلى العالم أن يقول ويفعل ما يحمي القانون الدولي والشرعية الدولية.