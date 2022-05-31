دينا في ضيافة «الوطن».. تحدثت عن كواليس مسلسل «ملف سري» (صور)

حلت الفنانة دينا ضيفة علي جريدة «الوطن» في ندوة فنية، اليوم الثلاثاء، احتفالاً بنجاح دورها في مسلسل «ملف سري» الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وقد أدار الندوة الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن، بحضور عدد من محرري القسم.

دينا في ندوة «الوطن»

وتحدثت دينا خلال الندوة عن ردود الفعل التي تلقتها عن شخصية «فريدة» التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل «ملف سري»، وتفاصيل العمل بداية من توقيت عرض الدور عليها، مؤكدة أنها سعدت بالأصداء الإيجابية التي تلقتها عن الشخصية كونها مختلفة عن سابق أدوارها في الدراما التليفزيونية.

وتطرقت دينا في حديثها إلي الفنان سمير صبري باعتبارها كانت واحدة من المقربين إليه، وكشفت عن موقفها من أزمة نجل الفنان الراحل في ظل نفي الناقد طارق الشناوي وجود ابن لسمير صبري، اوتأكيد الماكيير محمد عشوب علي وجوده ابن له وآخر من فنانة معروفة لم يذكر اسمها.

دينا وحفل زفاف بوسي ودنيا عبد العزيز

يذكر أن دينا أحيت مؤخرا حفلي زفاف بوسي بالقاهرة ودنيا عبد العزيز بنوبيع، وتصدرت من خلالهما السوشيال ميديا، وذلك بسبب رقصها.

وآخر أعمال دينا مسلسل «ملف سري»، والذي عُرض في ماراثون دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من هاني سلامة، وعائشة بن أحمد، وماجد المصري، وإدوارد، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، ونضال الشافعي، ومادلين طبر، ودنيا عبد العزيز، وصبا الرافعي، وكارولين عزمي، ونبيل عيسى، وإيهاب فهمي، ومهند حسني، وعلاء مرسي، ورحمة حسن، ولبنى ونس، ومحمود حجازي، وإيمان سلامة، وأحمد الرافعي، ونور محمود، وعمر زكريا، وناصر شاهين، وناجي سعد، ومحمد التاجي، وحامد الشراب، وأمير شاهين، وصفاء جلال، ومحمد أبو النجا، وغادة طلعت، ومن تأليف محمود حجاج وإخراج حسين البلاسي.

وعملت دينا في عدد كبير من المسلسلات والأفلام مع عدد كبير من النجوم، من بينهم عادل إمام، وياسر جلال وغيرهم من النجوم، ولاقت الأعمال نجاحا كبيرا وقت عرضها، كما تنتظر عرض فيلم جديد مع أحمد الفيشاوي.