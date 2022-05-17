دينا لـ «الزعيم»: «مش هنسي لما جريت ورايا في الشارع بعد مسرحية بودي جارد»

حرصت الفنانة دينا علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، اليوم، حيث سبق وتعاونت معه في فيلم «المنسي» عام 1993 ومسرحية «بودي جارد» عام 1999.

دينا: مشاركتي في فيلم المنسي «نقلة فنية»

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها استفادت كممثلة من عملها مع عادل إمام، مضيفة: «اللي بيشتغل معاه بيسعد في حياته، ومشاركتي في فيلم المنسي كانت نقلة فنية ليا، وكذلك الحال بالنسبة لمسرحية بودي جارد، وجمعتني به مواقف كوميدية لن أنساها».

دينا تروي موقفا طريفا مع الزعيم

واستعادت دينا ذكريات أحد المواقف التي جمعتها مع الزعيم في مسرحية «بودي جارد» قائلة: «كنت أرتبط دوماً بإحياء حفلات زفاف بعد انتهاء عرض المسرحية، ولذلك كنت أغادر مسرح الهرم سريعاً عقب انتهاء العروض، وفي أحد الأيام كنت متأخرة عن أحد الأفراح، فجريت في الشارع للحاق به».

وتابعت: «فوجئت بأن عادل إمام وأسرة المسرحية يجرون خلفي، افتكروا إن في حاجة حصلت لي، وساعتها دخلت في نوبة ضحك هيستيرية، ولكني لم أتوقف للحاق بموعد حفل الزفاف».

دينا توجه رسالة لعادل إمام: ربنا يفرح قلبك

ووجهت دينا رسالة تهنئة للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده قائلة: «كل سنة وأنت طيب وتفضل بصحة دايماً، ربنا يفرح قلبك زي ما فرحت قلوب كل اللي بيتفرجوا علي أعمالك، لأن طاقة إيجابية لا تنضب ابداً، ربنا يخليك لينا وميحرمناش منك ابداً».

عودة دينا من باريس بعد قضاء إجازتها

وفي سياق مختلف، عادت دينا إلي القاهرة، قبل أيام، قادمة من باريس بعد قضائها إجازة عيد الفطر رفقة نجلها الوحيد «علي»، حيث حرصت علي الإطمئنان عليه عقب تعرضه لأزمة صحية أثناء وجودها معه في العاصمة الفرنسية، لكن حالته تحسنت بشكل كبير.