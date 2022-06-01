تعديل أسعار الدولار الجمركي لشهر يونيو الحالي
كتب:
محمود الجمل
03:56 ص | الأربعاء 01 يونيو 2022
اسعار جديدة للدولار الجمركي خلال يونيو الحالي
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أسعار الدولار الجمركي لشهر يونيو الحالي طبقا المنشور رقم 58 لسنة 2022.
ووفقا لمنشور مصلحة الجمارك المصرية أكدت أن أسعار رقم 58 لسنة 2022 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك.
وأدرجت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.
وجاءت أسعار الدولار الجمركي كالتالي