تعديل أسعار الدولار الجمركي لشهر يونيو الحالي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أسعار الدولار الجمركي لشهر يونيو الحالي طبقا المنشور رقم 58 لسنة 2022.

ووفقا لمنشور مصلحة الجمارك المصرية أكدت أن أسعار رقم 58 لسنة 2022 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك.

وأدرجت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.

وجاءت أسعار الدولار الجمركي كالتالي