إصابة لورا عماد زوجة الفنان شريف منير بفيروس كورونا

أعلنت لورا عماد زوجة الفنان شريف منير، خلال فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، إصابتها بفيروس كورونا.

قلعنا الماسك وبدأت مشاعرنا الفياضة تظهر

وقالت لورا عماد: «طبعا إحنا قلعنا الماسك وبدأت مشاعرنا الفياضة إنها تظهر ونبوس بعض ونحضن بعض، أنا كنت من الناس المحافظين جدا في الموضوع ده ومن المشاعر اللي بدأت تظهر من الناس جالي كورونا».

وأضافت لورا قائلا: «خلينا نحب بعض من غير بوس وأحضان خلي بالكم على نفسكم وابقوا آمنين».

وعلقت لورا على الفيديو قائلة «الحمد لله على كل شيء».

لورا عماد تعود للتمثيل

وفي يناير الماضي أعلنت الفنانة لورا عماد، زوجة الفنان شريف منير، عودتها مرة أخرى للتمثيل، من خلال إحدى حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك»، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعد غيابها عن التمثيل لسنوات طويلة.

حدوتة «وأنسى روحي وياك»، بطولة ميريهان حسين ومحمد عز ومروة الأزلي وإيمان السيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.