ماذا تغير في قيمة الدولار الجمركي من مارس 2022 حتى الآن؟

واصل سعر الدولار الجمركي الارتفاع منذ شهر مارس الماضي وحتى الأول من يونيو الحالي لتصل جملة الزيادة نحو 2.60 جنيه.

سعر الدولار الجمركي نحو 18.60 جنيه

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية، صباح اليوم، الأسعار الجديدة والعملات الأجنبية التي يجرى التعامل بها في المنافذ الجمركية ليسجل سعر الدولار الجمركي نحو 18.60 جنيه للتعاملات خلال الشهر الحالي.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية حددت سعر الدولار الجمركي في 22 مارس الماضي عند 16 جنيها ثم ثبت السعر على مدار شهر أبريل الماضي قبل أن ترفعه إلى نحو 17 جنيها خلال شهر مايو الماضي.

مصلحة الجمارك عادت إلى تطبيق نظام الدولار الجمركي في 22 مارس الماضي

وعادت مصلحة الجمارك المصرية إلى تطبيق نظام الدولار الجمركي في يوم 22 مارس الماضي بعد مرور 24 ساعة فقط من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وهو ما يعادل الـ 1% ثم قررت اللجنة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بما يعادل الـ 2% لتصبح الزيادات منذ مارس حتى الآن بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل الـ 3%.

ووفقا لبيان صادر عن مصلحة الجمارك بالأمس أعلنت خلاله الأسعار الجديدة الدولار الجمركي التي سيتم التعامل بها في جميع المنافذ الجمركية طوال شهر يونيو الحالي طبقا المنشور رقم 58 لسنة 2022.

ووفقا لمنشور مصلحة الجمارك المصرية أكدت أن أسعار رقم 58 لسنة 2022 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك .

وقد قامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به .