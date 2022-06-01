المسلماني: الوضع صعب في أوكرانيا بعد خسارة منطقة الهلال

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني أن المشهد في الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا أصبح سريعا جدًا، لافتًا لتحويل ميناء ماريبول إلى ميناء روسي، مشددًا على صعوبة الوضع في أوكرانيا.

وأوضح المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن أوكرانيا تشهد أزمة حقيقية نظرًا لفقدانها شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم فقدانها لمنطقة الهلال لأقصى الشمال الشرقي، بالإضافة للجمهوريتين الانفصالتين، مشددًا على الخسارة الكبيرة التي شهدتها شرق أوكرانيا، مؤكدًا أن الثقافة الروسية واللغة الروسية تنتشر في شرق أوكرانيا وأغلبه يدين بالمذهب الأرثوذوكسي.

موسكو ستشغل ماريبول كميناء روسي

وأشار المسلماني إلى أن الخوف من المنطقة الغربية في أوكرانيا تشهد ثقافة أوكرانية ولغة أوكرانية وأغلبه يدين بالمذهب الكاثوليكي وهناك أقليات روسية وبولندية ومجرية، لافتًا لوجود اتهامات لبولندا بمحاولة السيطرة على غرب أوكرانيا بسبب وجود أقلية بولندية هناك.

اتهامات روسيا للولايات المتحدة

وأكد المسلماني أن روسيا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بدفع بولندا للسيطرة على الجزء الغربي من أوكرانيا مثلما كان في الماضي لافتًا لوجود أقلية مجرية لديها مشكلة في أوكرانيا ومنحتهم المجر جنسيتها ليصبحوا مزدوجي الجنسية وكذلك البولنديين ممن حصلوا على جنسية بولندا.