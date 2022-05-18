المسلماني: استثناءات تاريخية تحدث لأول مرة عالميا.. واحتمالات قيام مجموعة أوروبية جديدة

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني، حدوث استثناءات تاريخية لم تحدث من قبل مثل انضمام فنلندا والسويد للناتو، مضيفًا أن ألمانيا قد تصبح قوة عسكرية عظمى، معتبرًا أن العملاق الألماني قد يكون خريطة عسكرية جديدة لأوروبا.

وأوضح المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن العالم شهد حلف وارسو والذي كان يضم شرق أوروبا والاتحاد السوفييتي، وانحل بعد سقوط الاتحاد، متوقعًا أن يشهد العالم حلف وارسو جديدا، ضاربًا المثل بمعاهدة الأمن الجامعي تحولت لمنظمة بقيادة روسيا وفيها عدد من الدول والتي اختبرت في أحداث كازخستان الماضية، ونجحت في إخماد محاولات إنهاء نظام الحكم أو تخريب كازخستان، معتبرًا أنها قد تشبه حلف وارسو الجديد والذي قد يضم 6 دول و7 جمهوريات انفصالية.

احتمالات قيام مجموعة أوروبية جديدة

وأشار المسلماني إلى أن الانضمام للاتحاد الأوروبي صعب وهناك معايير صعبة للانضمام للاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح عمل مجموعة أوروبية كبيرة تضم بريطانيا وأوكرانيا وجورجيا ويكون اتحادا سياسيا ثقافيا أكبر من الاتحاد الأوروبي الاقتصادي وأن يكون كيانا جديدا متوسعا أكثر من الاتحاد الأوروبي.

أوروبا ليست في أحسن أحوالها

ولفت المسلماني إلى أن أوروبا ليست في أحسن أحوالها وأنه حال نجاح المرشحة المنافسة لماكرون كانت ستخرج فرنسا من الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن الفكرة التي طرحتها فرنسا لعمل مجموعة أوروبية كبيرة تؤيدها ألمانيا ويؤيدها المستشار الألماني.