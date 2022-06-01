حاكم لوهانسك: روسيا سيطرت على معظم مدينة سيفيرودونتسك بشرق البلاد

قال حاكم مقاطعة لوهانسك الأوكرانية إن القوات الروسية سيطرت على معظم مدينة سيفيرودونتسك بشرق البلاد لكنها لم تطوقها مع استمرار القتال العنيف في المدينة الرئيسية وحولها وطُلب من المدنيين البقاء تحت الأرض.

وقال سيرهي غايداي في منشور على الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إن القصف الروسي جعل من المستحيل إيصال الإمدادات الإنسانية أو إجلاء المدنيين وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

القصف الروسي يعوق إجلاء المدنيين

فيما قال رئيس بلدية المدينة، أولكسندر ستريوك، إن القصف المدفعي يهدد حياة الآلاف من المدنيين الذين ما زالوا يحتمون في المدينة المدمرة، مع استحالة عمليات الإجلاء.

وقال ستريوك: «استولى الروس على نصف المدينة، وتدور قتال شرس في الشوارع، الوضع خطير للغاية والمدينة يتم تدميرها بشكل قاسٍ كتلة تلو الأخرى.

الجيش الأوكراني يواصل مقاومة الهجوم الروسي شرق البلاد

وأضاف «يواصل الجيش الأوكراني مقاومة هذا الهجوم والعدوان المسعور من قبل القوات الروسية ولسوء الحظ تم تقسيم المدينة إلى نصفين، لكن في نفس الوقت لا تزال المدينة تدافع عن نفسها".

وقال «لا تزال أوكرانية، ونصح أولئك الذين ما زالوا محاصرين بالداخل بالبقاء».