أول صورة لـ أنغام بعد أزمتها الصحية.. «حاضنة ابنها وإيدها على حامل طبي»

نشرت الفنانة أنغام، عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة لها بصحبة نجلها عمر، وهي أول صورة تظهر خلالها أنغام بعد أزمتها الصحية.

وظهرت أنغام في الصورة بصحبة نجلها عمر في المنزل وهي تحضنه ويدها على حامل يد طبي وعلقت قائلة: عمر عمري.

أزمة أنغام الصحية

خضعت مؤخرا الفنانة أنغام لعمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف والثانية في رسغ اليد، وتتلقى حاليًا جلسات العلاج الطبيعي في منزلها.

وفي منتصف مايو الماضي طمأنت أنغام، جمهورها ومحبيها عن حالتها الصحية من خلال «تدوينة» عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كتبت أنغام قائلة: «‏شكرًا من قلبي على كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب، اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم، وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة».

حفل أنغام في جدة

وتستعد أنغام لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم جدة، وأعلنت أنغام عن الحفل خلال حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة «جمهور جدة الغالي موعدنا يوم 4-6 ضمن حفلات موسم جدة، تطرح التذاكر غدا الساعة 9 مساء، أشوفكم قريبا».

لوحة باهتة

وقبل أزمة أنغام الصحية بأيام قليلة طرحت أغنية لوحة باهتة والتي حققت حتى الآن ملايين المشاهدات، كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

كلمات أغنية لوحة باهتة

وتقول كلمات أغنية لوحة باهتة:

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش