الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم إقدامها على تنفيذ عملية طعن

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على سيدة بالقرب من مخيم العروب، شمال الخليل، قبل قليل، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بين صفوف جنود الاحتلال.

جنود الاحتلال تحاصر السيدة الفلسطينية بعد إصابتها

وسقطت المرأة الفلسطينية بعد إصابتها بجروح بالغة، وتداول مجموعة من الفلسطينيين فيديو لسيدة فلسطينية ملقاه على الأرض بعد إصابتها بطلق ناري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذين حاصروا السيدة حاملين أسلحتهم.

فيما ظهر مجموعة من الشباب الفلسطيني يحاولون إسعاف السيدة الفلسطينية، دون جدوى مع ترديد عبارة «لا إله إلا الله»، وسط حالة من الاستنفار بين صفوف قوات الاحتلال تحسبا لرد الشباب الفلسطيني على الواقعة.

وكالة شهاب: "فيديو للفتاة التي أطلق جنود الاحتلال النار عليها قرب مخيم العروب شمال الخليل قبل قليل". pic.twitter.com/8Bjz6UgX7L — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 1, 2022

يذكر أن مئات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال رافعين علم إسرائيل لأول مرة منذ عام 1967 ضمن ما يسمى بـ«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية، الأمر الذي استدعى الفصائل الفلسطينية لإعلان حالة النفير العام، والتحرك للدفاع عن المسجد.