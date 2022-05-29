قيادي بحركة فتح: الاحتلال الإسرائيلي يوفر الغطاء لاقتحام المسجد الأقصى «فيديو»

انتقد الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح الفلسطينية، الاقتحام الذي طال اليوم المسجد الأقصى المبارك، بأكبر عدد من المستوطنين في تاريخ اقتحامات المسجد، مؤكدا أن تلك الجماعات المتطرفة لديها مخطط لهدم المسجد وإقامة الهكيل المزعوم وهذا أخطر ما في الموضوع.

وكانت جموع من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم حاملين الأعلام الإسرائيلية لأول مرة داخل المسجد منذ 1967، حيث كانت تجوب مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي بمناسبة يوم توحيد القدس المزعوم، عندما احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من المدينة المقدسة.

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د. أيمن الرقب: دولة الاحتلال توفر الغطاء لاقتحام المسجد الأقصى

وأضاف القيادي بحركة فتح، خلاص تصريحات في بث مباشر لجريدة «الوطن»، أن الأخطر هذه المرة أن هناك قرار في كل الجهات الرسمية داخل دولة الاحتلال بتوفير غطاء سياسي لهذه الاقتحامات، ما يجعل هؤلاء المتطرفين والمستوطنين يتغولون أكثر في تحركاتهم.

وقال «الرقب» إن الاحتفال بيوم توحيد القدس كما يدعون يتم فيه رفع أعلام الاحتلال الإسرائيلي، فهذا دلالة رمزية على أنهم وحدوا المدينة المحتلة، وهذا تجهيز لهم بهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء هيكلهم المزعوم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، على رأس مقتحمي المسجد الأقصى صباح اليوم، في رسالة تفهم أنها مغازلة لليمين الإسرائيلي، تحسبا لسقوط الحكومة الإسرائيلية الحالية في أي وقت.

منظمة هافا المتطرفة وهدم مسجد قبة الصخرة

وأوضح «الرقب» أن منظمة هافا المتطرفة نشرت صورة قبل شهر يظهر فيه هدم مسجد قبة الصخرة وبنت بدلا منه هيكلهم المزعوم، ويعتقدون أن الوضع الحالي مناسب بالنسبة لهم لبناء الهيكل المزعوم، خاصة وأنم وضعوا حجر الأساس له في عام 2013.

وتابع «الرقب»: «هم يرون أن الفرصة مواتية، وصورة السجدة الملحمية تعبر عن أقصى درجات العبادة لديهم، والصورة كما لو كانت بالنسبة لهم إشارة ربانية لهم بأن يقوموا بهدم المسجد الأقصى، خصوصا أنه منذ 40 إلى 50 يوما تحدث اقتحامات متتالية»، لافتا إلى أن هذا أكبر عدد من المستوطنين الذين يقتحمون المسجد في يوم واحد.