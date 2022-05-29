كوريا الشمالية تسجل أكثر من 8900 إصابة بـ«كورونا» والإجمالي 3.45 مليون

سجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 8900 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو ما تطلق عليه السلطات المحلية «الحمى»، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إلى إن الإجمالي بلغ 3.45 مليون حالة.

تعافي 3.26 مليون حالة من الفيروس

وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية، أن 3.26 مليون حالة تعافت من الفيروس، فيما يتم علاج حوالي 186110 مريضا.

بدوره، عقد الزعيم الكوري الشمالي، «كيم جونج-أون»، اجتماعا للمكتب السياسي لحزبه الحاكم «العمال الكوري»، لمناقشة إجراءات مكافحة «كورونا»، فيما أجرى المكتب السياسي، تقييمًا إيجابيًا للوضع الوبائي الذي يتم التحكم فيه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد.

ارتفاع حصيلة وفيات كوريا الجنوبية إلى 24158 حالة وفاة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، تسجيل 12654 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 26 حالة وافدة من الخارج و19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18080323 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 24158 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تسجل 54 حالة محلية العدوى بـ«كورونا».. بينها 29 في «شنجهاي»

وفي الصين، سجل البر الرئيسي لـ البلاد، 54 حالة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 29 حالة في «شنجهاي» و 14 في بكين، كما سجلت 7 حالات في تيانجين واثنتان في خنان، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة انبءا «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، أشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، خروج 252 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس السبت، ليرتفع الإجمالي إلى 215860 شخص.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت لجنة الصحة المحلية في «شنجهاي» الواقعة شرقي الصين، تسجيل 29 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، و93 حالة بدون أعراض، أمس السبت.

ارتافع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 531.3 مليون حالة

وسجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، 531 مليونًا و352 ألف و960 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و310 آلاف و323 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 501 مليونا و967 ألف و270 حالات.

وفي سياق متصل، وافقت دول من جميع أنحاء العالم على تعديل دولي بقيادة «واشنطن» للقواعد المتعلقة بتفشي الأمراض، المعروفة باسم «اللوائح الصحية الدولية»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أشادت سفيرة «واشنطن» لدى الأمم المتحدة في جنيف، شيبا كروكر، بالتعديلات المبدئية بوصفها إنجازا كبيرا.