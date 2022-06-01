بايدن: لا نسعى لمواجهة روسيا والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، مقالًا للرئيس الأمريكي «جو بايدن»، تناول فيه الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى للمواجهة العسكرية مع الدب الروسي.

بايدن: لا نسعى إلى الحرب مع روسيا

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته لا تسعى إلى الحرب بين حلف الناتو وروسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تشارك بشكل مباشر في مواجهة القوات الروسية.

ووصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بـ «السيد» قائلًا: «بقدر ما أنني لا أتفق مع السيد بوتين وأجد أفعاله مثيرة للغضب، فإن الولايات المتحدة لن تحاول التسبب في الإطاحة به في موسكو».

الرئيس الأمريكي: لا نشجع أوكرانيا على استهداف الأراضي الروسية

وشدد «بايدن»، على أنّ أمريكا لا تهدف لإشعال الحرب: «طالما أننا وحلفاءنا لم نتعرض لهجوم، فلن نشارك بشكل مباشر في هذا الصراع، سواء بإرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا، أو بمهاجمة القوات الروسية»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لأوكرانيا بقصف أهداف داخل روسيا مضيفًا: «نحن لا نشجع أوكرانيا أو نمكنها من استهداف العمق الروسي خارج حدودها، كما أننا لا نريد إطالة أمد الحرب لمجرد إلحاق الخسائر بموسكو».

وكان الرئيس الأمريكي، استبعد تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من «كييف»، للحصول على تلك النوعية من الأسلحة، وأعلن أن واشنطن قد تمد أوكرانيا بصواريخ قصيرة المدى لا تتجاوز الحدود الأوكرانية، مشددًا على أن الأزمة الروسية الأوكرانية لن تنتهي إلا بطرق دبلوماسية.