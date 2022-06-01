المسلماني: أصوات تطالب أوكرانيا بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا

كشف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني عن ظهور أصوات جديدة تنادي بقبول أوكرانيا للأمر الواقع حتى تتوقف الحرب الروسية عليها، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، اقترح خلال اجتماعات دافوس، الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا ومنح حكم ذاتي للجمهوريات الانفصالية شرق أوكرانيا، معتبرًا أن روسيا جزء من التوازن في أوروبا منذ 400 عام وأن إذلالها خطر كبير قد يقود لحرب عالمية ثالثة.

وأوضح المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز قدمت تقديرا مشترك نصحت فيه الرئيس الأوكراني بقرارات صعبة وواقعية والتنازل لصالح روسيا نظرًا لأن انتصار أوكرانيا أمر مستحيل.

أصوات مختلفة تطالب بالتسوية

وأشار «المسلماني»، إلى أن «شينزو آبي»، رئيس وزراء اليابان السابق نصح «بايدن»، باستخدام نفوذه لدى الرئيس الاوكراني «زيلنيسكي»، للاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لـ روسيا والقبول بحكم ذاتي للجمهوريات الانفصالية.

وأكد أن المستشار الألماني «أولاف شولتس»، طالب في دافوس بإلغاء القطبية الواحدة والثنائية واعتماد تعدد مراكز القوى في العالم، مطالبًا بتوزيع ميزان القوى لافتًا لوجود أصوات مختلفة سواء ألمانية مثل شولتس ويابانية مثل آبي أو أمريكية مثل الرئيس السابق دونالد ترامب ويظهر تيار جديد يطالب بتسوية لأن استمرار الحرب قد يدفع إلى أزمة اقتصادية أعنف أو إلى حرب عالمية ثالثة.