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روسيا تؤكد حرصها على دعم التقارب مع العالم الإسلامي

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خالد عبد الرسول ووكالات
11:46 م | الثلاثاء 31 مايو 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في الرياض، اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، حيث أكد الجانبان حرصهما على مزيد من دعم روابط الصداقة القائمة ودعم التقارب بين روسيا والعالم الإسلامي.

روسيا و«التعاون الإسلامي» تبحثان التحديات الإقليمية والدولية

وبحث كل من وزير الخارجية الروسي وأمين التعاون الإسلامي خلال اجتماعهما التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بما يخدم الجهود والمساعي الدولية لإحلال السلم والاستقرار والتنمية في العالم، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

الجانبان يؤكدان حرصهما دعم روابط الصداقة القائمة والتقارب

وأكد الجانبان، حرصهما على مزيد من دعم روابط الصداقة القائمة، ودعم التقارب بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي في مختلف المجالات، وذلك في ضوء عضوية روسيا المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.

واستعراض الجانبان التعاون الثنائي والتنسيق في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار آلية التشاور السياسي بين الجانبين.

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بقلم خالد عبد الرسول ووكالات