الفنان أحمد وفيق يكشف عن مسلسل جديد يجمع بين «يسرا ونيللي كريم»

كشف الفنان أحمد وفيق، عن عمل فني جديد يجمع النجمتين «يسرا ونيللي كريم»، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في موسم دراما رمضان الماضي 2022، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر أحمد وفيق صورة تجمعه بنيللي كريم والفنانة يسرا، وعلق عليها قائلًا: «ليلى وروز»، قريبا، من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني «أدريان شيرجولد»، ليتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، حيث علقت الفنانة عارفة عبد الرسول بكلمة «مبروك»، وعلق متابع آخر: «الله حلو ده، أكيد هيكون شغل جامد، بالتوفيق دايما يا رب».

يسرا تتألق في «أحلام سعيدة»

يذكر أن الفنانة يسرا تألقت في السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال بطولة مسلسلها أحلام سعيدة، الذي شاركت في بطولته «غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، نور محمود، هشام إسماعيل»، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وناقش المسلسل بعض القضايا الخاصة بالمرأة في إطار اجتماعي كوميدي.

نيللي كريم تشارك في «فاتن أمل حربي»

وخاضت نيللي كريم دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي ناقشت خلاله مشاكل العنف ضد المرأة والمشاكل التي تواجهها بعض الطلاق، كما سلطت الضوء على قانون الأحوال الشخصية وبعض القصور الذي طاله.

أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

«فاتن أمل حربي» بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، فادية عبد الغني، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، محمد التاجي، هالة صدقي، خالد سرحان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه الدرامية، وإخراج ماندو العدل.