هشام عاشور عن «فرق السن» مع نيللي كريم: «وفيها إيه حتى لو وصل 10 سنين؟»

دافع الفنان هشام عاشور، ولاعب الإسكواش السابق، عن فارق السن بين الزوج وزوجته، مؤكدًا أنه ليس أمرًا مهمًا في العلاقة، إذ تكبره زوجته الفنانة نيللي كريم بعدد من السنوات.

زواج نيللي كريم وهشام عاشور تم دون تفكير

وقال هشام عاشور، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج et بالعربي، إن زواجه بنيللي كريم تم سريعًا دون تفكير في مسألة فارق العمر بينهما، متابعًا: «إيه اللي يهم لو فرق السن وصل لـ10 سنين حتى، الفكرة إنك تلاقي حد يخليك ترتبط بيه من غير ما تفكر، وده اللي حصل معانا، اتجوزنا بسرعة من غير أي تفكير، للأسف فيه ناس مشغولة بإنها تحكم على اللي حواليها بس».

وكانت الفنانة نيللي كريم تزوجت من لاعب الإسكواش هشام عاشور العام الماضي في الساحل الشمالي بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الهضبة عمرو دياب، وهي الزيجة الثالثة لها ولديها 4 من الأبناء، فيما تُعد الزيجة الأولى له.

نيللي كريم عن فارق السن في الزواج: الحب هو الأهم

وتحدثت نيللي كريم، عن فارق السن بينهما بتأكيدها أن الحب لا يعرف الحسابات الزمنية «أنا بمشي باحساسي، بمشي ورا قلبي، ماليش في الحسابات»، وعبّرت عن سعادتها لارتباطها بهشام عاشور، واصفة إياه بالمتجدد والمتغير دائمًا: «كل يوم بيفاجئني بحاجة جديدة، والراجل اللي يتجوز من نجمة خصوصًا لو رجل شرقي، يبقى أكيد واثق من نفسه جدًا».

ودخل هشام عاشور مجال التمثيل، وشارك في موسم رمضان المنصرم، بمسلسل يوتيرن، أمام ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، أيمن القيسوني، عبير صبري، ومسلسل أحلام سعيدة، مع يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، عماد رشاد.

وكشفت نيللي كريم عن تجهيز فيلم أكشن جديد يجمعها وزوجها هشام عاشور، ويجسد خلاله شخصية شخص غير سوي نفسيًا ويعاني من بعض الأزمات، التي تضعهما في مفارقات ومواقف مثيرة.