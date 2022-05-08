نيللي كريم عن فاتن أمل حربي: متخيلتش الموضوع هايعمل الضجة الكبيرة دي

أشادت الفنانة نيللي كريم، بالفنانة فادية عبدالغني في مسلسل فاتن أمل حربي، واصفة إياها بالفنانة العظيمة، «كنت بستمتع بيها والمشهد اللي ببقى فيها معاها بيبقى يوم فرحة، وكنت بقول للمخرج لازم تجيبها في كل المشاهد لأنها بتضيف بهجة وطعم للمشهد وبستمتع لما بشوفها».

أنا لا أقدم قضية ولكن عمل درامي

وأضافت نيللي كريم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أنها لا تقدم قضية ولكنها مع فكرة تقديم عمل درامي يحتوي على أحداث وقصة جيدة ومن خلالها يكون هناك قضية، وليس بشكل عكسي «مش بعمل قضية وبعدين أعمل الحدوتة، ولازم المشاهد يبقى مستمتع وهو بيتفرج».

وتابعت: «أنا بعمل قصة فاتن ومتخيلتش الموضوع بصراحة هيعمل الضجة الكبيرة دي، ومتابعتش ردود فعل الجمهور في أول أيام عرض المسلسل عشان بركز في شغلي، وحالة الجدل طبيعي تبقى موجودة في أمور زي دي، بس الشيء اللي أسعدني إن ستات كتيرة بتقول دي قصتي ودي حاجة احنا مش مخترعنها ولكن واخدينها من واقع ستات كتير».

تعالوا نعدل القانون لصالح الراجل والست

وأوضحت أن الرجل مظلوم أيضا في قوانين معينة مثل المرأة، «تعالوا نعدل القانون اللي يحكم بالعدل للراجل والست، لكن المسلسل بيعرض قصة نسائية وبالتالي المشاكل اللي بيطرحها المسلسل كانت نسائية أكتر».

وعلقت على توجيه النائب العام بتسهيل الدورة المستندية الخاصة بالأوراق المطلوبة فيما يتعلق بمسكن الزوجية أو الحضانة بالنسبة للسيدات، قائلة: «أنا شايفة دة شيء عظيم من حكومتنا وفيه استجابة علطول، وعندي أمل إن فيه حاجات تتغير للأحسن».

وعن أصعب المشاهد الصعبة في المسلسل، قالت إن مشاهد المحكمة كانت صعبة عليها، خاصة مشاهد المواجهة، كما أنها تأثرت بآخر مشهد في الحلقة الأخيرة من المسلسل.