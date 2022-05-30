انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من الجامعات

انتظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بعدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأجرى عدد من رؤساء الجامعات جولات تفقدية بعدد من الكليات التي انطلقت بها أعمال الامتحانات، مؤكدين أنها تسير بصورة منتظمة وهادئة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتوافر كافة الإمكانيات البشرية داخل مدرجات الامتحانات.

رؤساء الجامعات: لا توجد مشاكل في الامتحانات

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، خلال جولته بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية في أولى أيام امتحاناتهم، أمس أن الجامعة وضعت خطة لإقامة الامتحانات في أجواء هادئة ومهيئة للطلاب دون أية معوقات مع تطبيق إجراءات مجابهة كورونا والمحافظة على صحة وسلامة الطلاب، مع تخصيص بوابات لدخول الطلاب للحرم الجامعي في سلاسة ويسر، مضيفا أن الجامعة حرصت على توزيع الطلاب داخل اللجان بشكل يحقق التباعد الاجتماعي والتهوية المناسبة وتوفير مياه للشرب للطلاب أثناء الامتحانات.

وكشف عن عمل امتحانات تساهم في قياس قدرات الطلاب بشكل سليم في سهولة دون تعقيد، موجها المراقبين على تلبية كافة احتياجات الطلاب، بالإضافة إلى توفير الفرق الطبية للحالات الطارئة، وكذلك توفير أماكن مخصصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة إلى «الوطن» انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وتفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، أمس، لجان الامتحانات بكلية العلوم للاطمئنان على سير العملية وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والاحترازية وتوفير الأجواء المناسبة لراحة الطلاب، موضحا أن الكليات قامت بتقسيم أعداد الطلاب على فترتين زمنيتين لضمان عدم تكدس اللجان، لافتًا إلى أن الكلية جهزت خلال التيرم الأول عددًا من القاعات والمعامل لإجراء الامتحانات لتكون سابقة هي الأولى من نوعها في إلغاء الامتحان في الطرقات والممرات واستغلال كافة إمكانات الكلية لتهيئة بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.