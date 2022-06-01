عاجل .. التشكيل الجديد لـ اللجنة النقابية للعاملين باتحاد عمال مصر

أسفرت انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الانتخابات العمالية الجارية هذه الأيام لدورة 2022-2026 عن فوز حمدي عرابي رئيسًا للجنة، وممدوح الجوهري، وعصام متولي، وهشام نور، والسيد رمضان، نوابًا لرئيس اللجنة، ومصطفى حلمي أمينًا عامًا، وعبدالرازق شعير أمين عام مساعد، وأيمن حسن أمين صندوق، ومحمد عزت أمين صندوق مساعد، وعالية السيد، ورزق الشيمي أعضاءً باللجنة.

إيداع أوراق اللجنة النقابية في وزارة القوى العاملة

وأكّد حمدي عرابي رئيس اللجنة النقابية، في بيان اليوم، أنَّه سوف يتمّ إيداع هذه النتيجة والتشكيل الجديد اليوم الأربعاء لدوى وزارة القوى العاملة الجهة الإدارية المشرفة على الانتخابات، موضحًا أنَّ هذه اللجنة النقابية تضم في عضويتها 350 عضوا من العاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاداته المحلية، وهي تابعة للنقابة العامة للخدمات الإدارية.

«عرابي»: روح ثقافة العمل الجماعي سوف تسود داخل اللجنة

وأشار «عرابي» إلى أنَّ روح ثقافة العمل الجماعي سوف تسود خلال عمل اللجنة في المرحلة المقبلة التي تشهد تحديات عديدة ،وأن الهدف الأهم في تلك الخطة هو تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين من حيث الحقوق المالية، وكذلك الخدمية، والتعاون مع اللجان المختصة بتنمية موارد اتحاد العمال، واستغلال أصوله ليكون العائد على العاملين وتحسين معيشتهم وتقديم الخدمات لهم.