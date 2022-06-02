شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ بمنظومة أمنية جديدة.. مركز رصد وشبكة طوارئ

خمسة شهور بالتمام تفصلنا عن موعد انطلاق قمة المناخ «COP 27» في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة أكثر من 30 ألف شخص من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، لمناقشة ملف التغير المناخي وتداعياته.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، أن مدينة شرم الشيخ اليوم تختلف عن أمس، وكل يوم يمر يظهر الجديد بها، موضحا أن المشروعات التي تُنفذ حاليا لم يسبق لها مثيل، وكلها جديدة وتهدف إلى تطبيق المنظومة الخضراء، والتحول الرقمي الذكي.

مركز الرصد الأمني الموحد

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها في مدينة شرم الشيخ مركز الرصد الأمني الموحد للمحافظة، وهو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث يقوم بمراقبة ومتابعة كل المدن والطرق ونقل الأحداث بالصوت والصورة أولا بأول.

وتابع، بأن المركز مقام على مساحة 5000 متر مربع، ومن تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة العربية العالمية للبصريات.

وأضاف أن المركز يقع بجوار إدارة مرور شرم الشيخ الدولي، وهو مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، ويهدف إلى تأمين المدينة بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، إضافة إلى تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الواقعة على طريق «شرم الشيخ - النفق»، وطريق «شرم الشيخ - طابا».

مركز للشبكة الوطنية الموحدة بشرم الشيخ

وقال المحافظ، إنه يُجرى إنشاء مركز للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، موضحاً أنه عقد اجتماعا بحضور اللواء عمرو فاروق عبدالمجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية، والعقيد محمد عبد الغني المشرف على مشروع الشبكة الوطنية بالمحافظة، والعقيد أحمد الغريب المشرف على مراكز السيطرة الموحدة وغرف العمليات والطوارئ.

وأشار «فودة»، إلى وضع مخطط زمني للانتهاء من المركز قبل انطلاق قمة المناخ، موضحا أن المركز يهدف إلى تحقيق التعاون الكامل، والتنسيق الدائم بين كل الجهات الحكومية سواء داخل المحافظة أو خارجها، من خلال توفير خدمات وإمكانيات الشبكة الأساسية، وتوفير وإتاحة كافة الأنظمة الحديثة مثل الإنذار المبكر، والخرائط التفاعلية، والرصد المرئي ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرار من كافة الجهات.