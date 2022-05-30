تحويل 97% من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن كل محطات الوقود في مدينة شرم الشيخ أصبحت جاهزة لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، موضحاً أن استكمال مشروع المدينة الخضراء قارب على الانتهاء.

وتابع، بأن مدينة شرم الشيخ تحولت كليا بعد تنفيذ ما يقرب من 20 مشروعا بها، مثل تطوير الطرق، وإنشاء أول مجلس مدينة ذكي، والحديقة الخضراء، ومركز الرصد الأمني، مؤكدا أن جميع المشروعات تقرر الانتهاء منها قبل انطلاق قمة المناخ «COO 27» المقرر عقدها نوفمبر المقبل.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه وقع برتوكول تعاون مع المهندس طارق الملا وزير البترول وشركات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف وضع برنامج زمني من أجل تحويل السيارات بالمجان لأهالي مدينة شرم الشيخ.

أضاف أنه قام بجولة تفقدية ظهر اليوم الاثنين في مدينة شرم الشيخ لمتابعة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث جرى الانتهاء من تحويل 97% من السيارات الموجودة حاليا بشرم الشيخ للغاز الطبيعي بمختلف أنواعها، سواء الحكومية والأجرة والسياحية بالمجان، في إطار البروتوكول الموقع، مع ضمان لمدة عام لخدمة ما بعد التحويل بالمجان، مشيرا إلى أنه في نهاية شهر يونيو 2022 سيتم الانتهاء تماما من تحويل السيارات جميعها بشرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي.

8 محطات لتموين السيارات بالغاز أو الكهرباء

وأكد اللواء خالد فودة، أنه جار إنشاء 3 محطات تموين جديدة، ليصبح إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والشحن بالكهرباء 8 محطات بشرم الشيخ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البترول والثروة المعدنية، لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ ودعم الشركات بمبلغ 5 ملايين جنيه للتنفيذ.

وكر، أن ذلك يأتي في إطار دعم جهود استضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ «COP 27» في نوفمبر 2022، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وقال، إنه سيجرى توفير محطة غاز متنقلة خلال فترة المؤتمر لزيادة المساهمة في سهولة التموين بالغاز الطبيعي كوقود.