محافظ سوهاج يلتقي 90 مواطنا لبحث مطالبهم وحل شكواهم

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، 90 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري كل أسبوع في ديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

طلبات الحصول على معاش «تكافل وكرامة» وتظلمات تقنين أراضي

واستمع محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد، إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

طلبات تحتاج لدراسة من الجهات المختصة

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها مواطني سوهاج اليوم، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وكانت قد أعلنت محافظة سوهاج عن توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من أهالي مركز البلينا، وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك في القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، بإشراف من مديرية الصحة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.