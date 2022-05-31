«ألسن سوهاج» تنظم دورة تدريبية في مجال الحاسب الآلي بمشاركة 100 طالب

نظمت كلية الألسن بجامعة سوهاج، دورة تدريبية في مجال الحاسب الآلي IC3، لطلبة وطالبات الكلية، والتي استمرت على مدار أسبوعين، وذلك بمعمل تكنولوجيا المعلومات بمقر جامعة سوهاج القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص باستمرار على تنظيم دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، والتي تخدم الطالب في التعرف على الدخول على منصات الكتاب الجامعي بشكل سليم، وذلك تماشياً مع سياسية الجامعة للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي في العملية التعليمية.

تدريب 100 طالب على مهارات الحاسب الآلي بسوهاج

وأوضح الدكتور ناصر حجي، عميد كلية الألسن بجامعة سوهاج، أن الدورة استهدفت 100 طالب وطالبة، حيث تم التركيز على الجانب العملي في التدريب لرفع مهارات الطلاب في كيفية التعامل مع الحاسب الآلي والإنترنت، وتعظيم العائد من البرامج المكتبية «Office365» والمنصات ومهارات التعامل مع البريد الإلكتروني، وكذلك البحث عبر الإنترنت.

معايير قياس المهارات في الكمبيوتر

وأضاف المهندس علاء الصادق، مدرب معتمد من مجلس التعليم العالي، أن البرنامج التدريبي استهدف المعايير القياسية لقياس المهارات والمعرفة الأساسية في الكمبيوتر والإنترنت، وتدريب طلاب كلية الألسن بجامعة سوهاج على مهارات التعامل مع الحاسب الآلي والإنترنت بشكل احترافي، عن طريق التعامل مع أشهر التطبيقات المكتبية «Microsoft Office»، وذلك لتاهيلهم لسوق العمل.