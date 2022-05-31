480 سائحا زاروا المناطق الأثرية في سوهاج خلال شهر مايو

أعلنت محافظة سوهاج عن استقبال 480 سائحا أجنبيا خلال شهر مايو 2022، حيث قاموا بزيارة المناطق السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، والقيام بجولات حرة بالكورنيش الشرقي وشوارع مدينة سوهاج، وذلك من خلال الرحلات النيلية الطويلة من القاهرة إلى أسوان.

برنامج زيارة السياح لمحافظة سوهاج

وزار السائحون «متحف سوهاج القومي، ومعبد أبيدوس، ومعبد أتريبس، والدير الأبيض، والدير الأحمر، وميريت آمون بأخميم».

وأكد المحافظ أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تؤهلها لأن تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، حيث تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية في البلينا ومركز سوهاج وأخميم، والعديد من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية، بالإضافة إلى مقومات السياحة الثقافية ومتحف سوهاج القومي، ومزارات صناعة الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية.

توفير سبل الراحة والأمان بالمحافظة

من جانبه، أشار أسامة المصري، مدير عام السياحة بالمحافظة، إلى تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم، بالاستقبال اللائق للأفواج السياحية، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم، والتسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن السياحية المختلفة بسوهاج.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تذخر بالعيد من المزارات السياحية، حيث يوجد بها عدة مزارات أثرية تنتمي للعصر الفرعوني، مثل معبد أبيدوس بمدينة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا، وكذلك تمثال ميريت آمون بمركز أخميم ومقابر أخميم الفرعونية، فضلا عن المزارات الدينية مثل مسجد العارف بالله بمركز ومدينة سوهاج، والدير الأبيض والدير الأحمر وكنيسة الشهيد ماري جرجس.