«تعليم سوهاج»: انتهاء تصحيح 90% من أوراق إجابات طلبة الشهادة الإعدادية

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج منذ أسبوع من أداء الامتحانات التى تحدد اتجاه التعليم في المراحل التالية، وأبرزها: الثانوى العام أو الفنى أو المدارس البديلة، وكذلك تنسيق الثانوية العامة والثانوية الفنية والمدارس البديلة.

الانتهاء من تصحيح 90% من الشهادة الإعدادية

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح الدكتور عربي أبوزيد وكيل تعليم سوهاج أنه تم الإنتهاء من تصحيح أكثر من 90% من أوراق إجابات الطلاب بالشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج.

وأضاف أنه سيتم عقب الانتهاء بالكامل من تصحيح الإجابات، مراحل المراجعة والرصد وإعتماد النتيجة من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

تفاصيل امتحانات الشهادة الاعدادية بسوهاج

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج للعام الحالى 2022، بلغ 90 ألفا و976 طالبا وطالبة، قد أدوا الامتحانات في 472 لجنة تابعة إلى 11 إدارة تعليمية على مستوى مراكز المحافظة.

ولم تتلقى غرفة عمليات إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج أى شكاوى من سير الامتحانات طوال الامتحانت التى استمرت 5 أيام متواصلة.