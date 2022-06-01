«وقفت جنبه في جوازهم فقتل ابنها بعد الانفصال».. القصة الكاملة لجريمة طبيب سوهاج

تقدم أحد أطباء المخ والأعصاب بمحافظة سوهاج للزواج من أخصائية تحاليل طبية، وقد تمت الخطبة وعقد القران وتم تحديد موعد الزفاف عقب الانتهاء من تجهيز عش الزوجية.

ولكن فترة عقد القران تجاوزت المدة المتفق عليها، ولم ينتهِ الزوج من إعداد عش الزوجية، لتقوم الزوجة بمساعدته ماليا في السر لشراء احتياجات مسكنهما، لتكتشف بعد ذلك أنه حصل على الأموال التى سددتها لمعرض الأثاث وقام بإنفاقها واتخذت وأسرتها قرار الانفصال، لتكون بداية للحرب وخسارتها لنجلها، حيث إن الزوجة لديها طفلان أكبرهما 7 سنوات من زيجة أخرى.

والد الزوجة يرفض عودتها لزوجها

تلك التفاصيل أوردها عائلة أخصائية التحليل الطبية التي قام زوجها بقتل نجلها في حوار مع «الوطن» وقد أضاف والدها أنه عقب الانفصال قام الطبيب بمطاردة ابنته لإعادة العلاقة بينهما ولكنهم رفضوا تماما، شقيقتها أنه أرسل لطليقته العديد من رسائل الاستعطاف ثم التهديد للرجوع إليه، ولكنها أصرت على موقفها وكرست حياتها لأبنائها.

وأثناء ذلك اكتشف الأب مصادفة أن طليق ابنته تم فصله من عمله، ليرفض الأب عودة ابنته تماما.

الطبيب ينتقم من طليقته ويعتدي عليها ونجلها بسلاح أبيض

ليعتدي الزوج الطبيب على طليقته أخصائية التحاليل الطبية، داخل مقر عملها بأحد المعامل الطبية بمركز ومدينة سوهاج بدائرة قسم شرطة أول سوهاج وذلك للانتقام منها.

الإخطار الأمني وبلاغ الواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بناحية زاوية أبو الفضل بمنطقة الشهيد، باقتحام شخص لمقر معمل تحاليل طبية وإصابة العاملين به.

ونتج عن الواقعة إصابة كل من الزوجة أخصائية التحاليل الطبية المدعوة «أمل ج.ع.ا» 29 عامًا، بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 5 سم وطعنة بالكتف الأيسر وقطع بشريان اليد اليُمنى، وكذلك إصابة نجلها «محمد.و.م»، 7 أعوام، بطعنة بالبطن أدت لمصرعه ، و«مازن. م. ر» 32 عامًا، أخصائي تحاليل يعمل بنفس مقر عمل الزوجة، مُصاب بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 10 سم.

الطبيب يدعي معاناته من اضطرابات نفسية

وتم ضبط الطبيب المتهم، وبمواجهته ادعى إصابته باضطرابات نفسية، خلال تحقيقات النيابة وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج الدائرة العاشرة.

هيئة نظر الواقعة بمحكمة جنايات سوهاج

وقررت محكمة جنايات سوهاج بالدائرة العاشرة برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت محمد، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

إيداع الطبيب مستشفى العباسية لبيان قواه العقلية

في جلسة محاكمة طبيب الأمراض النفسية والعصبية، أمرت بإيداع الطبيب البشري لقتله نجل طليقته والشروع في قتلها وآخر، إلى مستشفى النفسية والعصبية بالعباسية لمدة 45 يوما للتأكد من مدى قوة وسلامة عقليته.

المتهم فيها طبيب باقتحام معمل تحاليل طبية تمتلكه زوجته، بمنطقة دائرة قسم شرطة أول سوهاج، والاعتداء عليها بسلاح أبيض «سكين»، وإصابتها بجرح قطعي بالرقبة، وقتل ابن طليقته بطعنات لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وكذلك إصابة كيميائي بجرح ذبحي بالرقبة.