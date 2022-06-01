عاجل.. الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت في المحافظات وحل مشكلات ضعف الشبكة

تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، زيارتها الميدانية للقرية الذكية بعد قليل، حيث تستهدف الوقوف على التحديات التى لاتزال تواجه الشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد.

تطوير الخدمات الرقمية وزيادة السرعة

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه وفقا لخدمة الشركة المصرية للاتصالات، والتي تناقشها اللجنة، فإنه سيتم إنهاء مشكلات الإنترنت وزيادة سرعته في جميع المحافظات، موضحا أن الزيارة التى ستقوم بها اللجنة، اليوم، تستهدف الوقوف على التوصيات التى تم إصدراها لكلا من الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد بشأن تطوير الخدمات الرقمية وزيادة سرعة الانترنت فى ضوء التحول الرقمي والتكنولوجي الذى تشهده الدولة المصرية .

وأشار النائب أحمد بدوي فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أنه سيتم الاستماع لشرح وافي من المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بشأن ما تم انجازه فى شأن تغيير الكابلات النحاسية إلى" فايبر"، ولذلك لتفادى انقطاع الانترنت وزيادة سرعته.

وقال: أن اللجنة ستستمع إلى الجدول الزمنى الذى حددته الشركة المصرية للاتصالات لادخال "الفايبر" لجميع المحافظات المصرية، وذلك للقضاء على المشكلات التى واجهت المواطنين فى بعض المناطق من ضعف خدمات الانترنت المقدمة.

تزويد مكاتب البريد بخدمات الإنترنت

وشدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الزيارة البرلمانية التى ستقوم بها اللجنة ،اليوم، تتضمن الوقوف على مستجدات تطوير الهيئة القومية للبريد لتتواكب مع التحول الرقمى للجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن اللجنة أصدرت توصية بضرورة تزويد جميع مكاتب هيئة البريد المصري بخدمات الانترنت فى جميع المحافظات وذلك لاستخراج أوراق الشهر العقارى ورخص المرور وكذلك الأوراق التى تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية.

وأوضح النائب أحمد بدوي إلى أنه سيتم إطلاق عدد من السيارات الحديثة والمطورة بنظام التحول الرقمى لتقديم كافة الخدمات للمواطنين وذلك بالتزامن احتفالات مصر بذكرى ثورة يونيو .