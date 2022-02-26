وزير الاتصالات: مصر الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقدم ترتيب مصر فى متوسط سرعة الانترنت الثابت لتشغل المرتبة الأولى إفريقيا، حسب تقرير شركة اوكلا العالمية حيث يأتى ذلك نتيجة لجهود تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت نحو 7 أضعاف؛ لافتا الى أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر 10 دول نمواً فى الشمول الرقمى؛ موضحا أنه في إطار بناء مصر الرقمية والتحول الى مجتمع رقمى متكامل فقد تم إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.

رقمنة الاقتصاد: الفرص عبر القطاعات والمناطق

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى الجلسة التى نظمتها المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى عبر الانترنت تحت عنوان "رقمنة الاقتصاد: الفرص عبر القطاعات والمناطق". حيث شارك فى الجلسة، المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وأعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى.

وأشار «طلعت» إلى أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز (15) على مستوى العالم فى "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021.

رقمية إلى نحو 100 وجهة عالميًا بـ 20 لغة

وتصدر مصر خدمات رقمية إلى نحو 100 وجهة عالميًا بـ 20 لغة من خلال أكثر من 85000 موظف فى مجال الخدمات العابرة للحدود؛ وأوضح الوزير أن نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة بلغت أكثر من 170%؛ منوها بالبرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها لتحفيز الشباب على الابتكار الرقمى وريادة الأعمال ومن أهمها تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ لافتا إلى جهود الوزارة لإنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتكون بمثابة مجتمع معلوماتى متكامل.