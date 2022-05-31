وزير الإنتاج الحربي يحضر جلسة «آفاق الاستثمار» ضمن فعاليات مصر تستطيع بالصناعة

شارك المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى بالحلقة النقاشية «شركاء النجاح: آفاق الاستثمار الصناعي في مصر»، التي تناولت مناقشة عدد من النقاط والركائز التي تساهم بشكل فعال في العملية التنموية الصناعية في مصر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأثيرها على التنمية الصناعية، وبيئة الأعمال التمكينية، لتوطين الصناعة والاستثمار.

وتحدث بالجلسة عدد من خبراء مصر بالخارج، وعدد من أبرز المبتكرين الدوليين والمحليين في الصناعة، وأدارها الدكتور طارق عبد الرؤوف، في إطار اليوم الأول من النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»، التي انطلقت صباح اليوم، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، ويستمر عقدها حتى غدا الأربعاء.

أبرز المتحدثين بالجلسة

ومن المتحدثين الذين شاركوا بالحلقة النقاشية، محمود علي العضو المنتدب لشركة DMG Mori إحدى أكبر الشركات المصنعة لأدوات آلات القطع في ألمانيا، ومصنع للمخارط وآلات الطحن، التي يتم التحكم فيها باستخدام الحاسب الآلي، وهي الشركة التي تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية.

وكان من ضمن المتحدثين أيضا أندرياس بيكرز الرئيس التنفيذي لشركة ThyssenKrupp Industrial Solution، التي تجمع بين الخبرة التكنولوجية الفريدة، وعقود من الخبرة العالمية في الهندسة والمشتريات والبناء، وخدمة المصانع الكيماوية، وتطوير عمليات ومنتجات مبتكرة من أجل مستقبل أكثر استدامة، وكذا سورجيت سينج مدير تطوير المنتجات بشركة Eminox التي تعد جزءًا من صناعة أكثر تركيزًا على البيئة، فهي مختصة بتحسين جودة الهواء في جميع أنحاء العالم.

مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

يذكر أن وزارة الهجرة تنظم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين فى مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية للخروج بأفضل التوصيات، ويتناول المؤتمر عدة محاور، اتساقاً مع رؤى الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية، بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم، في هذا المجال.