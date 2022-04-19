لو عاوز حياة كريمة.. اعرف إزاي تحصل على قرض «باب رزق» من البنك الزراعي

تنفيذ مشروعات متناهية الصغر عبء يقع على كاهل البعض لعدم توافر المال الكافي للبدء في تنفيذها، وعليه يقدم البنك الزراعي لعملائه إمكانية الحصول على قرض «باب رزق» ضمن واحد من أهم المنتجات التي يقدمها البنك لعملاء لسد حاجاتهم وتلبية رغباتهم المختلفة.

واستمرارا لسلسلة الخدمات البنكية التي يعرضها «الوطن» على قراءه على مدار الساعة، يرصد تفاصيل قرض «باب رزق» من البنك الزراعي المصري لتستفيد منه الأسرة المصرية لزيادة الدخل وعيش حياة كريمة، على النحو التالي:

تفاصيل قرض باب رزق

- صُنف قرض «باب رزق» على أنه برنامج تمويلي يقوم بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري.

- الفائدة: 11.25% متناقصة سنويًا.

- سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ.

- إصدار بطاقة ميزة مجانًا.

- تبدأ قيمة تمويل القرض من 2000 جنيه ويصل إلى 10000 جنيه كحد أقصى.

- يمنح تسهيلات في السداد.

- يمنح فترة سداد تصل إلى 12 شهرًا.

- يمنح فترة سماح قبل أول قسط.

مشروعات يمولها قرض باب رزق

ووفق البنك الزراعي المصري، يمول قرض «باب رزق» مشروعات بعينها ويدعمها ماليا، كالتي تقوم بها المرأة الريفية، وكذلك المعيلة، فضلا عن الحرفيين والباعة الجائلين وصغار التجار وذلك لمساعدتهم على تنفيذ مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة.

وأضاف البنك، عبر موقعه، أن الهدف من القرض يكمن في توفير مصدر رزق جديد لتلك الفئات ومساعدتها على زيادة الدخل لضمان حياة عادلة وكريمة لهؤلاء المواطنين من المجتمع .

وتضمنت المشروعات التي يمولها القرض كل من تجارة المنتجات الزراعية والريفية، تربية الطيور والأغنام والماعز، الصناعات المنزلية الريفية، الصناعات المنزلية من أغذية ومنتجات الألبان، والحرف اليدوية.

الأوراق المطلوبة للحصول على «باب رزق»

وبحسب البنك الزراعي، توجدعدد من المستندات التي يجب توافرها وتقديمها للبنك للحصول على القرض المالي وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق (مياه، كهرباء، غاز.. إلخ) حديث.

- صورة بطاقة الضامن.