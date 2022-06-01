السيطرة على حريق شقة بالمرج دون إصابات.. والدفع بعدد من سيارات الإطفاء

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

نشوب حريق داخل شقة بالمرج

بداية الواقعة عندما، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة المرج، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على الحادث

وبعد دقائق من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان حريق السيارة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل أي مصابين في حالة حدوث إصابات، فضلًا عن إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، والدفع بأوناش لرفع آثار الحريق وعودة حركة المرور مرة أخرى لطبيعتها بعد توقفها لفترة بسبب اشتعال الحريق.

تحرير محضر

وجرى تحرير المحضر اللازم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة، وجار تفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان على الحريق.