إصابة ربة منزل في حريق بعشة مجاورة لمنزل ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، على حريق شب داخل عشة مجاورة لمنزل بقرية البهسمون بمركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية.

ونشب حريق محدود في عشة مجاورة لمنزل بقرية «البهسمون» التابعة لمركز إهناسيا في بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيطرت قوات الحماية المدنية قبل امتداد الحريق إلى المنازل المجاورة، واسفر الحريق عن وجود حالة إصابة باختناق.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بنشوب حريق في عشة بجوار منزل

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بعشة مجاورة لمنزل بقرية «البهسمون» التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

سيارتين إطفاء لإخماد الحريق

وانتقلت سيارتا إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة، وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة ربة منزل تدعى «امل . م. ط» 25 سنة، مقيمة قرية البهسمون مصابة بحالة اختناق، وجرى نقلها لمستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.