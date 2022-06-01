حريق حوشين بسوهاج بسبب فرن بلدي والدفع بسيارتي إطفاء

تطاير النيران من فرن بلدي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج ليشتعل أحد الحواش وامتد الحريق للآخر قبل السيطرة عليه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج يفيد بنشوب حريق بحوش دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

لينتقل على الفور لموقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية ووحدة حماية مدنية لموقع الحادث.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «إيهاب ك ع ا»، 39 عاما، مزارع ويقيم بمركز جرجا بمحافظة سوهاج وقد امتدت النيران إلى الحوش المجاور ملك للمدعو «أبو ضيف ع ا» 24 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

الدفع بسيارتي إطفاء

وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات» وبسؤال مالكي الحوشين أفادا المذكوران بمضمون ما تقدم وأنهما فوجئا بالنيران بالحوش الأول وحاولا إطفاءها والسيطرة عليها لحين وصول قوات الحماية المدنية حيث قاما بالاتصال بالنجدة ورجال الإطفاء، ثم امتدت النيران للحوش الآخر وقد أرجعا سبب الحريق لتطاير الشرر من موقد بلدي بحوش الأول، وأضافا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية.

وقد تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.