الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية في المنيب دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب منذ ساعات، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

فرض كردون أمني

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الجيزة إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء

ودفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، انتقلتا على الفور إلى مكان الحادث، تمكنتا من السيطرة على الحريق قبل أن ينتقل إلى الشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران

ورجح رجال المباحث، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي بين أحد التوصيلات في الشقه قضى على محتوياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

النيابة تطلب تفريغ كاميرات المراقبة

وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، والتي انتدبت عناصر البحث الجنائي لمعاينة آثار الحريق، ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهه جنائية حيال اشتعال الحريق من عدمة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيداً لتفريغها والتعرف على أسباب وقوع الحادث.

واستدعت النيابة عددا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حيال إشتعال النيران، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها وإستكمال التحريات اللازمة حيال واقعة الحريق وموافاة النيابة العامة بالمستجدات، وتتابع النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.